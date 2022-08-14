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ГУР назвало данные командиров, чьи вояки обстреливают крылатыми ракетами украинцев

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 августа 2022, 11:49
ГУР назвало данные командиров, чьи вояки обстреливают крылатыми ракетами украинцев
воины с в/ч 06987, Энгельс, обстреливающие украинцев

Главное управление разведки назвало поименно командиров нескольких воинских частей российских оккупантов, чьи военные наносили ракетные удары с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины.

Источник: ГУР

Детали: По словам военной разведки, сами лётчики уже понимают, что будут отвечать за военные преступления как исполнители, поэтому пытаются уничтожить доказательства их участия в убийствах гражданских.

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Например, по данным ГУР, оккупанты из воздушно-космических сил страны-террориста подкупая и за взятки пытаются убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений.

Отмечается, что личный состав оккупантов из этих частей привлекается к нанесению ракетных ударов с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины:

22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (в/ч 06987, Энгельс)

ВИДЕО ДНЯ
  • Командир гвардии полковник Варпахович Николай;

121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 85924, ЭНГЕЛЬС)

  • командир гвардии полковник Скитский Олег;
  • помощник штурмана авиационной эскадрильи на Ту-160 – капитан Соколов Сергей;
  • помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станислав;

52 тяжелого бомбардировочного авиационного (в/ч 33310, Шайковка)

  • заместитель командира полка по военно-политической работе – подполковник Субботин Иван.

Темы: разведкавойнаРосcия
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