Командира полку "Азов" Прокопенка вивезли до Росії - дружина

Російські ЗМІ повідомили про вивезення до Росії командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, державні структури та "Червоний Хрест" це ще не підтвердили.

Джерело: дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерина в інтерв’ю "Суспільному"

Пряма мова: "Я знаю лише, що він вивезений в Росію і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналась через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають. Чекаємо, що буде далі.

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Це по суті робота "Червоного Хреста" — відповідати мені, але я дотепер не знаю, де мій чоловік. Навіть, якщо він в Росії, тож існує, в принципі, комунікація з московським філіалом "Червоного Хреста". Але її немає. Це означає, що є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в Росії, щоб не видавати інформацію про місцезнаходження і т.д".

Деталі: Катерина Прокопенко нарікає на комунікацію ЧХ з родичами. За її словами, були випадки, коли "Червоний Хрест" дзвонив рідним, повідомляв, що їхні сини перебувають в Оленівці чи Новоазовську, але ці кейси дуже малі.

Більшість випадків - повідомлення про місцезнаходження. Але питання здоров’я, харчування, їжі, умов, тортур, медобслуговування — на це представники міжнародної організації не мають відповідей, хоча вони мали б їх надати.

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Про це яскраво свідчить кейс трагедії в Оленівці.

Пряма мова: "Чому в Оленівці не було представників, які б побачили, що по списках у бараках відсутні ці люди, які переміщені у той страшенний барак? Чому вони не слідкували, що там на окраїні Оленівки викопують ями під могили? Щоб перевірити списки загиблих та поранених в Оленівці, які надала Росія, необхідно, щоб приїхала якась незалежна експертна сторона, якої немає.

Як ми думали, вона повинна виходити з "Червоного Хреста" або ООН, але її немає, тому значить немає віри у ці списки. У спілкуванні з військовополоненими, яких обміняли, у кого не спитай, ніхто ні разу не бачив "Червоний Хрест", лише на виході із "Азовсталі".

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