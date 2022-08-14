Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командира полка "Азов" Прокопенко вывезли в Россию - жена

Валентина РоманенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 12:23
Командира полка Азов Прокопенко вывезли в Россию - жена
ДЕНИС ПРОКОПЕНКО, СКРИНШОТ ВИДЕО

Российские СМИ сообщили о вывозе в Россию командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, государственные структуры и "Красный Крест" это еще не подтвердили.

Источник: жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина в интервью "Суспільному"

Прямая речь: "Я знаю только, что он вывезен в Россию и вообще это еще не подтверждено. О месте пребывания Дениса я узнала из российских СМИ. Госструктуры мне окончательно не подтверждают, потому что здесь трудно что-то подтвердить. Я понимаю, Россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся, ждем, что будет дальше.

Реклама:

Это по сути работа "Красного Креста" - отвечать мне, но я до сих пор не знаю, где мой муж. Даже если он в России, так что существует, в принципе, коммуникация с московским филиалом "Красного Креста". Но ее нет. Это означает, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью в России, чтобы не разглашать информацию о местонахождении и т.д".

Детали: Екатерина Прокопенко сетует на коммуникацию КК с родственниками. По ее словам, были случаи, когда "Красный Крест" звонил родным, сообщал, что их сыновья находятся в Еленовке или Новоазовске, но эти кейсы очень редки.

Большинство случаев – сообщения о местонахождении. Но вопросы здоровья, питания, пищи, условий, пыток, медобслуживания — на это у представителей международной организации нет ответов, хотя они должны их предоставить.

ВИДЕО ДНЯ

Об этом ярко говорит кейс трагедии в Еленовке.

Прямая речь: "Почему в Еленовке не было представителей, которые бы увидели, что по спискам в бараках отсутствуют эти люди, которые перемещены в этот страшный барак? Почему они не следили, что там на окраине Еленовке выкапывают ямы под могилы? Чтобы проверить списки погибших и раненых в Еленовке, которые предоставила Россия, необходимо, чтобы приехала какая-то независимая экспертная сторона, которой нет.

Как мы думали, она должна исходить из "Красного Креста" или ООН, но ее нет, поэтому нет веры в эти списки. В общении с военнопленными, которых обменяли, у кого не спроси, никто ни разу не видел "Красный Крест", только на выходе из "Азовстали".

Читайте также: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

Темы: Азов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Зенитчики сбили уже второй за уик-энд российский вертолет
ГУР назвало данные командиров, чьи вояки обстреливают крылатыми ракетами украинцев
Гиркин: На фронте буду, но не сейчас
Княжеская пехота показала, как сравняла с землей три БМП с оккупантами
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: