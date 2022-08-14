Командира полка "Азов" Прокопенко вывезли в Россию - жена

Российские СМИ сообщили о вывозе в Россию командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, государственные структуры и "Красный Крест" это еще не подтвердили.

Источник: жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина в интервью "Суспільному"

Прямая речь: "Я знаю только, что он вывезен в Россию и вообще это еще не подтверждено. О месте пребывания Дениса я узнала из российских СМИ. Госструктуры мне окончательно не подтверждают, потому что здесь трудно что-то подтвердить. Я понимаю, Россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся, ждем, что будет дальше.

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Это по сути работа "Красного Креста" - отвечать мне, но я до сих пор не знаю, где мой муж. Даже если он в России, так что существует, в принципе, коммуникация с московским филиалом "Красного Креста". Но ее нет. Это означает, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью в России, чтобы не разглашать информацию о местонахождении и т.д".

Детали: Екатерина Прокопенко сетует на коммуникацию КК с родственниками. По ее словам, были случаи, когда "Красный Крест" звонил родным, сообщал, что их сыновья находятся в Еленовке или Новоазовске, но эти кейсы очень редки.

Большинство случаев – сообщения о местонахождении. Но вопросы здоровья, питания, пищи, условий, пыток, медобслуживания — на это у представителей международной организации нет ответов, хотя они должны их предоставить.

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Об этом ярко говорит кейс трагедии в Еленовке.

Прямая речь: "Почему в Еленовке не было представителей, которые бы увидели, что по спискам в бараках отсутствуют эти люди, которые перемещены в этот страшный барак? Почему они не следили, что там на окраине Еленовке выкапывают ямы под могилы? Чтобы проверить списки погибших и раненых в Еленовке, которые предоставила Россия, необходимо, чтобы приехала какая-то независимая экспертная сторона, которой нет.

Как мы думали, она должна исходить из "Красного Креста" или ООН, но ее нет, поэтому нет веры в эти списки. В общении с военнопленными, которых обменяли, у кого не спроси, никто ни разу не видел "Красный Крест", только на выходе из "Азовстали".

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