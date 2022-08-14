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Обстріл Харківщини: ракета впала поруч з багатоквартирним будинком, пошкоджені 15 автівок

Валентина РоманенкоНеділя, 14 серпня 2022, 13:37
Обстріл Харківщини: ракета впала поруч з багатоквартирним будинком, пошкоджені 15 автівок
фото поліції

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу селища Слобожанське Чугуївського району Харківщини.

Джерело: Національна поліція

Деталі: 14 серпня о 01:20 до чергової частини відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про артилерійський обстріл селища.

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Правоохоронці встановили, що один зі снаряд влучив поруч із багатоквартирним будинком та пошкодив вікна квартир, а також близько 15 приватних автомобілів.

Другий снаряд впав поруч із об’єктом критичної інфраструктури.

Повідомляється, що співробітники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події, вилучають уламки, документують воєнні злочини проти мирного населення.

ВІДЕО ДНЯ
 

Слідчими відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Теми: Харківська областьвійна
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