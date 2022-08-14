Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріл Харківщини: ракета впала поруч з багатоквартирним будинком, пошкоджені 15 автівок

Валентина РоманенкоНеділя, 14 серпня 2022, 13:37
фото поліції

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу селища Слобожанське Чугуївського району Харківщини.

Джерело: Національна поліція

Деталі: 14 серпня о 01:20 до чергової частини відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про артилерійський обстріл селища.

 

Правоохоронці встановили, що один зі снаряд влучив поруч із багатоквартирним будинком та пошкодив вікна квартир, а також близько 15 приватних автомобілів.

Другий снаряд впав поруч із об’єктом критичної інфраструктури.

Повідомляється, що співробітники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події, вилучають уламки, документують воєнні злочини проти мирного населення.

 

Слідчими відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

"Слуга" Красов потрапив у ДТП на Житомирщині

Зеленський – росіянам: Якщо ви мовчите, то підтримуєте війну

доповненоУ Затоці на Одещині люди підірвалися на пляжі: двоє загиблих, один поранений

42 країни закликали Росію вивести своїх військових із Запорізької АЕС

Комітет ВР підтримав продовження воєнного стану й мобілізації

Окупанти демонтували два українські пам’ятники на Херсонщині – ОВА

Усі новини...
Харківська область
Окупанти обстріляли Харківщину з "Ураганів": є загибла та поранені
СБУ спіймала диверсантів і передала ЗСУ понад 700 координат окупантів на сході
Росіяни обстріляли Старий Салтів – двоє загиблих
Останні новини
00:28
Росіяни ввечері вдарили по населених пунктах Дніпропетровської області – Вілкул
23:37
Біля Мелітополя сили спротиву пошкодили залізничний міст – мер
23:28
Росіяни знову гатили по Сумщині: більше 100 "прильотів"
22:52
Шотландія першою у світі зробить засоби інтимної гігієни безкоштовними для жінок
22:48
"Слуга" Красов потрапив у ДТП на Житомирщині
22:36
Вибух у ТРЦ в Єревані: з-під завалів дістали нових загиблих і поранених
22:22
Зеленський – росіянам: Якщо ви мовчите, то підтримуєте війну
21:51
Житомир залишиться без води
21:24
У Фінляндії починають дискусію щодо туристичних віз для громадян РФ
21:04
ЗСУ вдарили по штабу "Вагнера" в Попасній, фото якого "засвітив" воєнкор – російські канали
Усі новини...