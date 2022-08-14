Обстрел Харьковщины: ракета упала рядом с многоквартирным домом, повреждены 15 авто

Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела поселка Слобожанское Чугуевского района Харьковщины.

Источник: Национальная полиция

Детали: 14 августа в 01:20 в дежурную часть отдела полиции №2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области поступило сообщение об артиллерийском обстреле поселка.

Правоохранители установили, что один из снаряд попал рядом с многоквартирным домом и повредил окна квартир, а также около 15 частных автомобилей.

Второй снаряд упал рядом с объектом критической инфраструктуры.

Сообщается, что сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия, изымают обломки, документируют военные преступления против мирного населения.

Следователями возбуждено уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.