Окупанти обстріляли Енергодар, є жертви - мер

Російські окупанти обстріляли місто Енергодар Запорізької області поблизу ЗАЕС, є постраждалі серед мирного населення.

Джерело: мер Енергодару Дмитро Орлов у Telegram

Деталі За даними очільника міста, внаслідок обстрілу Енергодару, який було здійснено з передмістя - району яхт-клубу (СОТ "Волна"), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення.

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За словами Орлова, 14 серпня 2022 року російські окупанти з 15:00 до 15:30 зробили щонайменше 6 пострілів по місту.

Внаслідок обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович.

Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.

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Пряма мова: "14 серпня вбивчі провокації, що свідомо чинять окупанти, забрали в Енергодарі ще одне людське життя. Внаслідок обстрілу в першому мікрорайоні загинув чоловік, який в цей час вигулював собаку. Тварина також не вціліла".