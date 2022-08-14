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Окупанти обстріляли Енергодар, є жертви - мер

Валентина РоманенкоНеділя, 14 серпня 2022, 15:38
ілюстративне фото

Російські окупанти обстріляли місто Енергодар Запорізької області поблизу ЗАЕС, є постраждалі серед мирного населення.

Джерело: мер Енергодару Дмитро Орлов у Telegram

Деталі За даними очільника міста, внаслідок обстрілу Енергодару, який було здійснено з передмістя - району яхт-клубу (СОТ "Волна"), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення.

За словами Орлова, 14 серпня 2022 року російські окупанти з 15:00 до 15:30 зробили щонайменше 6 пострілів по місту.

Внаслідок обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович.

Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.

Пряма мова: "14 серпня вбивчі провокації, що  свідомо чинять окупанти,   забрали в Енергодарі ще одне людське життя. Внаслідок обстрілу в першому мікрорайоні загинув чоловік, який в цей час вигулював собаку. Тварина також не вціліла".

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Теми: Запорізька областьвійна
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