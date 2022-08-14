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Оккупанты обстреляли Энергодар, есть жертвы - мэр

Валентина РоманенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 15:38
Оккупанты обстреляли Энергодар, есть жертвы - мэр
иллюстративное фото

Российские оккупанты обстреляли город Ээнергодар Запорожской области вблизи ЗАЭС, есть пострадавшие среди мирного населения.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Детали: По данным главы города, в результате обстрела Энергодара, который был совершен из пригорода - района яхт-клуба (СОТ "Волна"), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения.

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По словам Орлова, 14 августа 2022 года российские оккупанты с 15:00 до 15:30 произвели по меньшей мере 6 выстрелов по городу.

В результате обстрелов погиб работник Запорожской АЭС, мастер цеха Марко Максим Петрович.

Еще двое энергодарцев получили ранения и доставлены в специализированную медико-санитарную часть Энергодара.

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Прямая речь: "14 августа убийственные провокации, сознательно совершаемые оккупантами, забрали в Энергодаре еще одну человеческую жизнь. В результате обстрела в первом микрорайоне погиб мужчина, который в это время выгуливал собаку. Животное также не уцелело".

Темы: Запорожская областьвойна
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