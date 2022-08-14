Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреляли Энергодар, есть жертвы - мэр

Валентина РоманенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 15:38
иллюстративное фото

Российские оккупанты обстреляли город Ээнергодар Запорожской области вблизи ЗАЭС, есть пострадавшие среди мирного населения.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Детали: По данным главы города, в результате обстрела Энергодара, который был совершен из пригорода - района яхт-клуба (СОТ "Волна"), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения.

По словам Орлова, 14 августа 2022 года российские оккупанты с 15:00 до 15:30 произвели по меньшей мере 6 выстрелов по городу.

В результате обстрелов погиб работник Запорожской АЭС, мастер цеха Марко Максим Петрович.

Еще двое энергодарцев получили ранения и доставлены в специализированную медико-санитарную часть Энергодара.

Прямая речь: "14 августа убийственные провокации, сознательно совершаемые оккупантами, забрали в Энергодаре еще одну человеческую жизнь. В результате обстрела в первом микрорайоне погиб мужчина, который в это время выгуливал собаку. Животное также не уцелело".

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Запорожская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

"Слуга" Красов попал в ДТП в Житомирской области

Зеленский – россиянам: Если вы молчите, то поддерживаете войну

дополненоВ Затоке Одесской области люди подорвались на пляже: двое погибших, один раненый

42 страны призвали Россию вывести своих военных из Запорожской АЭС

Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации

Оккупанты демонтировали два украинских памятника на Херсонщине - ОВА

Все новости...
Княжеская пехота показала, как сравняла с землей три БМП с оккупантами
Гиркин: На фронте буду, но не сейчас
Командира полка "Азов" Прокопенко вывезли в Россию - жена
ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту, руководство оккупантов убегает – ОК "Юг"
Последние новости
01:58
Пожар в церкви Египта убил более 40 человек, среди которых – 15 детей
01:10
Событие дня: удар по штабу "ПВК Вагнера". Что известно и был ли там "повар Путина" Пригожин?
01:08
Военное командование захватчиков сбежало из Херсона – облсовет
00:28
Россияне вечером ударили по населенным пунктам Днепропетровской области – Вилкул
23:37
Возле Мелитополя силы сопротивления повредили железнодорожный мост – мэр
23:28
Россияне снова били по Сумщине: более 100 "прилетов"
22:52
Шотландия первой в мире сделает средства интимной гигиены бесплатными для женщин
22:48
"Слуга" Красов попал в ДТП в Житомирской области
22:36
Взрыв в ТРЦ в Ереване: под завалами нашли новых погибших и пострадавших
22:22
Зеленский – россиянам: Если вы молчите, то поддерживаете войну
Все новости...