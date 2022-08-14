У Латвії готують проєкт закону щодо обмеження використання російської мови

У Мін’юсті Латвії повідомили, що готують проєкт закону щодо обмеження використання російської мови на роботі та у громадських місцях.

Як повідомляє Delfi, про це заявив міністр юстиції Яніс Борданс, пише "Європейська правда".

За його словами, закон щодо обмеження двомовності передбачатиме обмеження використання російської на робочому місці та у громадських місцях.

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Міністр нагадав, що на референдумі 2012 року майже 75% громадян висловилися проти використання російської мови як другої державної.

"Довготривалі наслідки русифікації виявляються у тому, що закріпилася практика одночасного використання латвійської та російської мови у повсякденному спілкуванні, закладах надання послуг, на робочому місці… Практика така, що латвійці мають знати російську мову у багатьох ситуаціях. Цього не можна допускати, окрім певних випадків, які будуть перераховані у законі. Але суспільство має знати, що латвійська мова має використовуватися у ділових відносинах та для спілкування на робочому місці", - пояснив Яніс Борданс.

За його словами, проєкт ближчим часом обговорять члени коаліції і після погодження позицій його можуть внести у Сейм.

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Потенційно це може означати вилучення російської мови як додаткової до латвійської у різноманітних сервісах та обмеження на вимогу знання російської в описі вакансій.

"Наприкад, якщо роботодавець наймає 50 працівників і вимагає, щоб принаймні частина знали й використовували мову, яка не є офіційною мовою у ЄС, чи вказує, що знання російської буде перевагою - це потрібно буде обгрунтувати", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше цього тижня Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму, після чого Сейм Латвії зазнав кібератаки.

Також президент Латвії підтримав ідею заборони видачі росіянам туристичних віз до ЄС.