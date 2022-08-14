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В Латвии готовят проект закона по ограничению использования русского языка

"Европейская правда"Воскресенье, 14 августа 2022, 17:04

В Минюсте Латвии сообщили, что готовят проект закона по ограничению использования русского языка на работе и в общественных местах.

Как сообщает Delfi, об этом заявил министр юстиции Янис Борданс, пишет "Европейская правда".

По его словам, закон об ограничении двуязычия будет предусматривать ограничение использования русского на рабочем месте и в общественных местах.

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Министр напомнил, что на референдуме 2012 года почти 75% граждан высказались против использования русского языка как второго государственного.

"Долговременные последствия русификации проявляются в том, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языка в повседневном общении, заведениях услуг, на рабочем месте... Практика такова, что латыши должны знать русский язык во многих ситуациях. Этого нельзя допускать, кроме определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но общество должно знать, что латышский язык должен использоваться в деловых отношениях и для общения на рабочем месте", - объяснил Янис Борданс.

Потенциально это может означать изъятие русского языка как дополнительного к латышскому в различных сервисах и ограничение на требование знания русского языка в описании вакансий.

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"Наприкад, если работодатель нанимает 50 работников и требует, чтобы, по крайней мере, часть знали и использовали язык, который не является официальным языком в ЕС, или указывает, что знание русского будет преимуществом - это нужно будет обосновать", - отметил министр.

По его словам, проект в ближайшее время обсудят члены коалиции и после согласования позиций его могут внести в Сейм.

Напомним, ранее на этой неделе Латвия признала Россию государством-спонсором терроризма, после чего Сейм Латвии подвергся кибератакам.

Также президент Латвии поддержал идею запрещения выдачи россиянам туристических виз в ЕС.

Темы: Латвия
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