42 країни закликали Росію вивести своїх військових із Запорізької АЕС

42 країни світу закликали Росію вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні.

До заяви приєдналися усі члени ЄС і Євросоюз як окремий підписант, Норвегія, Британія, США, Канада, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Грузія, Молдова, Північна Македонія та Туреччина.

Реклама:

Країни нагадують, що агресія РФ проти України є грубим порушенням міжнародного права та Хартії ООН, а контроль Росії над ЗАЕС ставить під загрозу принципи ядерної безпеки.

"Розгортання російських військових та озброєння на території станції - неприйнятне і є ігноруванням принципам безпеки й запобігання ризиків, які усі члени МАГАТЕ зобов’язалися поважати. Закликаємо РФ негайно відвести військових та інший неуповноважений персонал із ЗАЕС та прилеглої території, як і всієї території України, щоб оператор і українські органи влади могли відновити суверенні зобов’язання у межах міжнародно визнаних кордонів України, і щоб легітимний персонал (станції) міг виконувати свої обов’язки без зовнішнього втручання, погроз та неприйнятно важких умов роботи. Це також уможливить для МАГАТЕ проведення верифікації відповідно до зобов’язань України щодо запобіжних заходів - у безпечних умовах та своєчасно", - наголошують підписанти.

Країни додають, що вторгення РФ в Україну і перебування російських військових на АЕС безсумнівно підвищили ризик ядерних інцидентів.

ВІДЕО ДНЯ

Вони також засуджують спроби Росії через дезінформацію виправдати свої протиправні дії в Україні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у четвер закликав до негайного припинення військових дій поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. До цих закликів приєднався і головний дипломат ЄС.

Водночас Росія відкинула заклики ООН про створення демілітаризованої зони навколо АЕС.