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42 страны призвали Россию вывести своих военных из Запорожской АЭС

"Европейская правда"Воскресенье, 14 августа 2022, 18:20
42 страны призвали Россию вывести своих военных из Запорожской АЭС
ЗАЭС, фото Getty Images

42 страны мира призвали Россию вывести своих военных с территории Запорожской атомной электростанции, отмечая, что их пребывание там создает угрозы для ее безопасной работы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте делегации ЕС при международных организациях в Вене.

К заявлению присоединились все члены ЕС и Евросоюз как отдельный подписант, Норвегия, Британия, США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Грузия, Молдова, Северная Македония и Турция.

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Страны напоминают, что агрессия РФ против Украины является грубым нарушением международного права и Хартии ООН, а контроль России над ЗАЭС ставит под угрозу принципы ядерной безопасности.

"Размещение российских военных и вооружения на территории станции - неприемлемо и является игнорированием принципов безопасности и предотвращения рисков, которые все члены МАГАТЭ обязались уважать. чтобы оператор и украинские органы власти могли возобновить суверенные обязательства в пределах международно признанных границ Украины, и чтобы легитимный персонал (станции) мог выполнять свои обязанности без внешнего вмешательства, угроз и неприемлемо тяжелых условий работы. Это также позволит для МАГАТЭ проведение верификации в соответствии с обязательствами Украины по мерам предосторожности - в безопасных условиях и своевременно", - отмечают подписанты.

Страны добавляют, что вторжение РФ в Украину и пребывание российских военных на АЭС несомненно повысили риск ядерных инцидентов.

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Они также осуждают попытки России через дезинформацию оправдать свои противоправные действия в Украине.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг призвал к немедленному прекращению военных действий вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции и созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. К этим призывам присоединился главный дипломат ЕС.

В то же время Россия отвергла призывы ООН о создании демилитаризованной зоны вокруг АЭС.

Темы: ЗАЭСЕСмеждународная общественность
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