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Окупанти просунулися до Бахмута, на кількох напрямках штурми відбито – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 14 серпня 2022, 18:53
Окупанти просунулися до Бахмута, на кількох напрямках штурми відбито – зведення Генштабу
фото Генштабу ЗСУ

Українські військові відбили штурми окупантів на Слов’янському, Краматорському та Авдіївському напрямках, водночас у напрямку Бахмута російські війська мали частковий успіх.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії неподалік Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібрівного, Курульки, Протопопівки та Норцівки. Українські воїни відбили штурм у напрямку Долини.

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На Краматорському напрямку ворог задіяв танки та РСЗВ для обстрілів районів Верхньокам’янського, Серебрянки, Спірного, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Переїзного.

Здійснив спробу ведення розвідки позицій українських військ в районі Серебрянка, зазнав вогневого ураження та ретирувався. З тим самим результатом завершилась спроба розвідки боєм в напрямку Веселого.

"Противник ризикнув піти на штурм неподалік Спірного та Івано-Дарʼївки. Закінчилось все для окупантів втратами та відступом", - повідомили в Генштабі.

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На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Костянтинівки, Бахмута, Соледара, Шуми, Яковлівка, Кодема, Вершина. Також ворог завдав авіаударів неподалік Соледара, Яковлівки та Кодеми.

Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару.

Окупанти вели наступальні бої в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли. В напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв з різнокаліберної артилерії райони Авдіївки, Невельського, Пісків, Водяного, Карлівки та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаційного удару біля Красногорівки.

Противник вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснили обстріли з танків та артилерії біля Костянтинівки, Оріхова, Павлівки та ще десяти населених пунктів. Завдали авіаударів неподалік Новосілки, Новоандріївки та Щербаків. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Окупанти вели безуспішні наступальні бої у напрямках Павлівки та Времівки.

На Харківському напрямку противник продовжує обстріли з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Уди, Борщова, Золочів, Безруки, Нове, Ртищівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Мосьпанове, Коробочкине, Пришиб, Байрак та Чепіль. Завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Питомника і Верхнього Салтова.

На Південнобузькому напрямку противник обстріляв із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Посад-Покровське, Олександрівка, Оленівка, Мирне, Широке, Поляна, Павло-Марʼянівка, Червона Долина, Киселівка, Тернівка, Велике Артакове, Біла Криниця, Іванівка, Потьомкине та Трудолюбівка. Задіяв авіацію для ударів біля Білогірки та Великого Артакового. Вів повітряну розвідку БпЛА.

В готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

На Сіверському напрямку перебуває до чотирьох батальйонних тактичних груп противника. Триває ротація зазначених підрозділів.

Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Сеньківки Чернігівської області та Старикового, Атинського і Журавки Сумської області.

Теми: Генштабвійна
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