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Оккупанты продвинулись к Бахмуту, на 3 направлениях штурмы отбиты – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 18:53
фото Генштаба ВСУ

Украинские военные отразили штурмы оккупантов на Славянском, Краматорском и Авдеевском направлениях, в то же время в направлении Бахмута российские войска имели частичный успех.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Славянском направлении враг осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Грушувахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Курульки, Протопоповки и Норцовки. Украинские воины отразили штурм в направлении Долины.

На Краматорском направлении враг задействовал танки и РСЗО для обстрелов районов Верхнекаменского, Серебрянки, Спирного, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Переездного.

Предпринял попытку ведения разведки позиций украинских войск в районе Серебрянки, потерпел огневое поражение и ретировался. С тем же результатом завершилась попытка разведки боем в направлении Веселого.

"Противник рискнул пойти на штурм неподалеку от Спирного и Ивано-Дарьевки. Закончилось все для оккупантов потерями и отступлением", - сообщили в Генштабе.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы возле Константиновки, Бахмута, Соледара, Шумов, Яковлевки, Кодемы, Вершины. Также враг нанес авиаудары неподалеку от Соледара, Яковлевки и Кодемы.

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Украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили разведгруппу противника в направлении Соледара.

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцево, понесли потери и отошли. В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех.

На Авдеевском направлении враг обстрелял из разнокалиберной артиллерии районы Авдеевки, Невельского, Песков, Водяного, Карловки и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Красногоровки.

Противник вел штурмовые действия по направлениям Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии возле Константиновки, Орехова, Павловки и еще десяти населенных пунктов. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоселки, Новоандреевки и Щербаков. Враг продолжает ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня.

Оккупанты вели безуспешные наступательные бои в направлениях Павловки и Времовки.

На Харьковском направлении противник продолжает обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Уды, Борщевая, Золочев, Безруки, Новое, Ртищевка, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Мосьпаново, Коробочкино, Пришиб, Байрак и Чеполь. Нанес авиационные удары возле Перемоги, Питомника и Верхнего Салтова.

На Южнобужском направлении противник обстрелял из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Оленевка, Мирное, Широкое, Поляна, Павло-Марьяновка, Красная Долина, Киселевка, Терновка, Большое Артаково, Белая Криница, Ивановка, Потёмкино и Трудолюбовка. Задействовал авиацию для ударов возле Белогорки и Большого Артакового. Вел воздушную разведку БПЛА.

В готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

На Северском направлении находится четыре батальонных тактических групп противника. Продолжается ротация указанных подразделений.

Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Сеньковки Черниговской области и Старикового, Атынского и Журавки Сумской области.

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Темы: Генштабвойна
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