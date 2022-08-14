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Шахраї збирали гроші "для ЗСУ" від імені голови Обухівської ВА

Катерина ТищенкоНеділя, 14 серпня 2022, 19:17
Шахраї збирали гроші для ЗСУ від імені голови Обухівської ВА
фото поліції

Поліцейські Київщини викрили шахраїв, які під виглядом посадовців збирали гроші нібито для потреб військових.

Джерело: поліція Київської області

 

Дослівно: "Двоє 25-річних вихідців з Дніпра упродовж 2 місяців надсилали листи місцевим підприємцям від імені голови Обухівської військової адміністрації з проханням допомоги ЗСУ".

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Деталі: Правоохоронці встановили, що голова Обухівської РВА до шахрайства жодного відношення не має.

Зараз поліцейські також перевіряють причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на території Київської області, а також всієї України.

За фактом шахрайських дій та використання завідомо підроблених документів, слідчі розпочали досудове розслідування (ч.1, ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст.358 ККУ). Чоловікам загрожує до 3 років ув’язнення.

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Теми: Київська областькриміналгроші
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