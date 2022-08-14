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Мошенники собирали деньги "для ВСУ" от имени главы Обуховской ВА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 19:17
фото полиции

Полицейские Киевской области разоблачили мошенников, которые под видом чиновников собирали деньги якобы для нужд военных.

Источник: полиция Киевской области

 

Дословно: "Двое 25-летних выходцев из Днепра в течение 2 месяцев посылали письма местным предпринимателям от имени главы Обуховской военной администрации с просьбой о помощи ВСУ".

Детали: Правоохранители установили, что глава Обуховской РВА к мошенничеству никакого отношения не имеет.

Сейчас полицейские также проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области, а также по всей Украине.

По факту мошеннических действий и использования заведомо подложных документов следователи начали досудебное расследование (ч.1, ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст.358 УКУ). Мужчинам грозит до 3 лет заключения.

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Темы: Киевская областькриминалденьги
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