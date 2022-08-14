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У Затоці на Одещині люди підірвалися на пляжі: двоє загиблих, один поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 14 серпня 2022, 19:31

У смт Затока на Одещині двоє людей загинули і одного поранено внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої на пляжі.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь"

Деталі: Братчук повідомив, що на пляжі в Затоці, за попередньою інформацією, люди підірвалися на мінно-вибуховому пристрої.

Згодом він повідомив, що внаслідок події двоє загиблих і один поранений. На місці працює слідчо-оперативна група.

Речник ОВА нагадав про заборону виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.

Пізніше Одеська міськрада з посиланням на повідомлення ОК "Південь" повідомила подробиці інциденту.

Дослівно: "За попередніми даними, група чоловіків, ігноруючи проголошені обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів.

ВІДЕО ДНЯ

Під час плавання від підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє загинули на місці, один отримав поранення".

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Теми: Одеська областьмінування
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