У Затоці на Одещині люди підірвалися на пляжі: двоє загиблих, один поранений

У смт Затока на Одещині двоє людей загинули і одного поранено внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої на пляжі.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь"

Деталі: Братчук повідомив, що на пляжі в Затоці, за попередньою інформацією, люди підірвалися на мінно-вибуховому пристрої.

Згодом він повідомив, що внаслідок події двоє загиблих і один поранений. На місці працює слідчо-оперативна група.

Речник ОВА нагадав про заборону виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.

Пізніше Одеська міськрада з посиланням на повідомлення ОК "Південь" повідомила подробиці інциденту.

Дослівно: "За попередніми даними, група чоловіків, ігноруючи проголошені обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів.

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Під час плавання від підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє загинули на місці, один отримав поранення".