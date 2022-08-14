У Затоці на Одещині люди підірвалися на пляжі: двоє загиблих, один поранений
У смт Затока на Одещині двоє людей загинули і одного поранено внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої на пляжі.
Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь"
Деталі: Братчук повідомив, що на пляжі в Затоці, за попередньою інформацією, люди підірвалися на мінно-вибуховому пристрої.
Згодом він повідомив, що внаслідок події двоє загиблих і один поранений. На місці працює слідчо-оперативна група.
Речник ОВА нагадав про заборону виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.
Пізніше Одеська міськрада з посиланням на повідомлення ОК "Південь" повідомила подробиці інциденту.
Дослівно: "За попередніми даними, група чоловіків, ігноруючи проголошені обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів.
Під час плавання від підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє загинули на місці, один отримав поранення".