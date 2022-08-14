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В Затоке Одесской области люди подорвались на пляже: двое погибших, один раненый

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 19:31
В Затоке Одесской области люди подорвались на пляже: двое погибших, один раненый

В пгт Затока в Одесской области два человека погибли и один ранен в результате подрыва на минно-взрывном устройстве на пляже.

Источник: спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram, Одесский горсовет со ссылкой на ОК "Юг" 

Детали: Братчук сообщил, что на пляже в Затоке, по предварительной информации, люди подорвались на минно-взрывном устройстве.

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Впоследствии он сообщил, что в результате происшествия двое людей погибло и один ранен. На месте работает следственно-оперативная группа.

Спикер ОВА напомнил о запрете выходить на пляжи, побережье и купаться в море и водоемах.

Позже Одесский горсовет со ссылкой на сообщение ОК "Юг" сообщил подробности инцидента.

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Дословно: "По предварительным данным, группа мужчин, игнорируя провозглашенные ограничения по посещению побережья и купания в прибрежных водах, пренебрегая предупредительными знаками, устроила отдых с купанием на одном из пляжей.

Во время плавания от взрыва на неизвестном взрывном устройстве двое погибли на месте, один получил ранения".

Темы: Одесская областьминирование
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