Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух у ТРЦ в Єревані: кількість постраждалих досягла 50, пожежу ще гасять

"Європейська правда"Неділя, 14 серпня 2022, 19:44

Внаслідок потужного вибуху у торговому центрі в Єревані медичної допомоги потребували понад 50 осіб, підтверджена загибель наразі однієї людини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Станом на 18:00 за місцевим часом з медичних закладів після надання допомоги виписали 15 осіб, ще 40 залишаються на стаціонарному лікуванні.

Серед постраждалих - 12 неповнолітніх. Більшість з них виписали після надання першої допомоги, одна дитина - у реанімації.

Пожежу, що почалася після вибуху, досі не загасили, на місці працюють близько 200 співробітників рятувальних служб.

Попередньо повідомлялося, що вибух стався на складі феєрверків, нових уточнень щодо обставин вибуху не надходило. 

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Вірменіявибух
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW назвав пріоритетні напрямки для росіян у війні проти України

Росіяни вдарили по Нікополю з РСЗВ

Військове командування загарбників втекло з Херсона – облрада

"Слуга" Красов потрапив у ДТП на Житомирщині

Зеленський – росіянам: Якщо ви мовчите, то підтримуєте війну

доповненоУ Затоці на Одещині люди підірвалися на пляжі: двоє загиблих, один поранений

Усі новини...
Вірменія
У ТЦ в Єревані стався вибух на складі феєрверків: 1 загиблий, 20 постраждалих
Держсекретар США окремо поговорив з прем’єром Вірменії та президентом Азерабайджану
США пропонують допомогу Вірменії і Азербайджану для досягнення миру
Останні новини
07:10
На чотирьох напрямках ЗСУ змусили ворога відступати – зведення
06:27
ISW назвав пріоритетні напрямки для росіян у війні проти України
05:38
Путін заявив про розширення двосторонніх відносин Росії і Північної Кореї – ЗМІ
04:46
Ще 6 кораблів отримали дозвіл на вивезення зерна з портів України
04:06
Росіяни вдарили по Нікополю з РСЗВ
03:20
На Харківщині пролунало щонайменше 12 вибухів – ЗМІ
02:58
Папа Римський: Війна в Україні відвернула увагу від загрози голоду
01:58
Пожежа в церкві Єгипту вбила понад 40 осіб, серед яких – 15 дітей
01:10
Подія дня: удар по штабу "ПВК Вагнера". Що відомо і чи був там "кухар Путіна" Пригожин?
01:08
Військове командування загарбників втекло з Херсона – облрада
Усі новини...