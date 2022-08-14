Вибух у ТРЦ в Єревані: кількість постраждалих досягла 50, пожежу ще гасять

Внаслідок потужного вибуху у торговому центрі в Єревані медичної допомоги потребували понад 50 осіб, підтверджена загибель наразі однієї людини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

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Станом на 18:00 за місцевим часом з медичних закладів після надання допомоги виписали 15 осіб, ще 40 залишаються на стаціонарному лікуванні.

Серед постраждалих - 12 неповнолітніх. Більшість з них виписали після надання першої допомоги, одна дитина - у реанімації.

Пожежу, що почалася після вибуху, досі не загасили, на місці працюють близько 200 співробітників рятувальних служб.

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Попередньо повідомлялося, що вибух стався на складі феєрверків, нових уточнень щодо обставин вибуху не надходило.