Взрыв в ТРЦ в Ереване: число пострадавших достигло 50, пожар еще тушат

В результате мощного взрыва в торговом центре в Ереване в медицинской помощи нуждались более 50 человек, подтверждена гибель одного человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн".

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По состоянию на 18.00 по местному времени из медицинских учреждений после оказания помощи выписали 15 человек, еще 40 остаются на стационарном лечении.

Среди пострадавших – 12 несовершеннолетних. Большинство из них выписали после оказания первой помощи, один ребенок – в реанимации.

Начавшийся после взрыва пожар до сих пор не потушили, на месте работают около 200 сотрудников спасательных служб.

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Предварительно сообщалось, что взрыв произошел на складе фейерверков, новых уточнений об обстоятельствах взрыва не поступало.