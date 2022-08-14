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Взрыв в ТРЦ в Ереване: число пострадавших достигло 50, пожар еще тушат

"Европейская правда"Воскресенье, 14 августа 2022, 19:44

В результате мощного взрыва в торговом центре в Ереване в медицинской помощи нуждались более 50 человек, подтверждена гибель одного человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн".

По состоянию на 18.00 по местному времени из медицинских учреждений после оказания помощи выписали 15 человек, еще 40 остаются на стационарном лечении.

Среди пострадавших – 12 несовершеннолетних. Большинство из них выписали после оказания первой помощи, один ребенок – в реанимации.

Начавшийся после взрыва пожар до сих пор не потушили, на месте работают около 200 сотрудников спасательных служб.

Предварительно сообщалось, что взрыв произошел на складе фейерверков, новых уточнений об обстоятельствах взрыва не поступало.

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Темы: Армениявзрыв
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