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Невідомий протаранив на авто бар'єр під Капітолієм і застрелився

"Європейська правда"Неділя, 14 серпня 2022, 20:42
Капітолій, ілюстративне фото Bloomberg via Getty Images

Рано вранці 14 серпня невідомий на авто протаранив бар'єр біля будівлі Капітолію у Вашингтоні та відкрив вогонь у повітря, а потім застрелився сам.

Про це повідомляє Associated Press, цитуючи повідомлення поліції, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 4 ранку біля бар’єру для авто на вулицях East Capitol Street NE та 2nd Street SE.

Чоловік, особу якого не розкривають, в’їхав у бар’єр. Від удару авто спалахнуло. Чоловік, вибравшись назовні, зробив кілька пострілів у повітря. До нього у цей час вже наближалася поліція. Коли правоохоронці були зовсім поруч, він застрелився.

У поліції заявили, що не схоже, що нападник планував напад на когось із членів Конгресу, та що слідчі з’ясовують інформацію про нього та можливі мотиви. Також повідомляють, що інших постраждалих немає та у поліції "не думають, що хтось зі співробітників відкривав вогонь у відповідь". 

Інцидент стався на тлі того, як правоохоронці по всій країні почали отримувати погрози від тих, кого обурили обшуки ФБР у маєтку експрезидента Дональда Трампа, а федеральні посадовці попереджали про загрозу нападу на будівлі держустанов. 

Інцидент нагадує випадок, що стався у квітні 2021 року, коли нападник протаранив машиною двох поліцейських біля Капітолію. Один з них внаслідок наїзду помер. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ під час обшуків у будинку Трампа виявили 11 пакетів секретних документів.

Також неофіційно стало відомо, що ФБР перевіряє дії 45-го президента США Дональда Трампа на предмет порушення закону про шпигунство та інших правопорушень, що може загрожувати йому штрафом або ув’язненням.

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Теми: США
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