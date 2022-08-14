Неизвестный протаранил на авто барьер под Капитолием и застрелился

Ранним утром 14 августа неизвестный на автомобиле протаранил барьер возле здания Капитолия в Вашингтоне и открыл огонь в воздух, а затем застрелился сам.

Об этом сообщает Associated Press, цитируя сообщения полиции, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 4 утра у барьера от проезда автомобилей на улицах East Capitol Street NE и 2nd Street SE.

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Человек, личность которого не раскрывают, въехал в барьер. От удара автомобиль загорелся. Мужчина, выбравшись наружу, произвел несколько выстрелов в воздух. К нему уже приближалась полиция. Когда правоохранители были совсем рядом, он застрелился.

В полиции заявили, что не похоже, что нападавший планировал нападение на кого-то из членов Конгресса, и что следователи выясняют информацию о нем и возможных мотивах. Также сообщают, что других пострадавших нет и в полиции "не думают, что кто-то из сотрудников открывал ответный огонь".

Инцидент напоминает случай, произошедший в апреле 2021 года, когда нападавший протаранил машиной двух полицейских возле Капитолия. Один из них в результате наезда скончался.

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Инцидент произошел на фоне того, как правоохранители по всей стране начали получать угрозы от тех, кого возмутили обыски ФБР в доме экспрезидента Дональда Трампа, а федеральные чиновники предупреждали об угрозе нападения на здания госучреждений.

Напомним, по информации СМИ, во время обысков в доме Трампа обнаружили 11 пакетов секретных документов.

Также неофициально сообщалось, что ФБР проверяет действия 45-го президента США Дональда Трампа на предмет нарушения закона о шпионаже и других правонарушений, что может угрожать ему штрафом или заключением.