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ЗСУ вдарили по штабу "Вагнера" в Попасній, фото якого "засвітив" воєнкор – російські канали

Катерина ТищенкоНеділя, 14 серпня 2022, 21:04
ЗСУ вдарили по штабу Вагнера в Попасній, фото якого засвітив воєнкор – російські канали
Наслідки обстрілу штабу ПВК «Вагнера» в Попасній. Фото із соцмереж

Російські телеграм-канали повідомляють про удар ЗСУ по штабу "ПВК Вагнера" в окупованій Попасній Луганській області, фото якого днями опублікував російський воєнкор.

Джерело: російська служба Радіо Свобода

Деталі: Повідомлення про удар ЗСУ по штабу "вагнерівців" у Попасній з'явилися в неділю у російських телеграм-каналах. Опубліковано також фото руйнувань.

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Як пише Радіо Свобода, у телеграм-каналах "ПВК Вагнера" підтверджують удар.

8 серпня про відвідини цього "штабу" написав російський воєнкор Сергій Середа. Він опублікував пост у Telegram, написавши: "Приїхав у Попасну, заїхав до штабу "ПВК Вагнер". Зустріли як рідного. Розповіли кілька кумедних історій".

Як пише Радіо Свобода, на одній із викладених ним фото видно Євгена Пригожина, якого вважають власником "ПВК Вагнера", хоча сам він це заперечує.

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Ці фотографії викликали обурення багатьох проросійських коментаторів, оскільки на одній із них видно табличку з адресою найближчого бомбосховища – Миронівська вулиця, 12.

Радіо Свобода вивчило знімки будинків у цьому районі та дійшло висновку, що на фото – справді будинок, розташований за цією адресою.

Після інформації про удар по Попасній воєнкор Сергій Середа видалив своє повідомлення про відвідування "штабу", але в мережі залишилися його численні копії.

Теми: ВагнерЛуганська областьЗбройні силивійна
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