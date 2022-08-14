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ВСУ ударили по штабу "Вагнера" в Попасной, фото которого "засветил" военкор – росканалы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 21:04
Последствия обстрела штаба ЧВК «Вагнера» в Попасной. Фото из соцсетей

Российские телеграм-каналы сообщают об ударе ВСУ по штабу "ЧВК Вагнера" в оккупированной Попасной Луганской области, фото которого на днях опубликовал российский военкор.

Источник: российская служба Радио Свобода

Детали: Сообщения об ударе ВСУ по штабу "вагнеровцев" в Попасной появились в воскресенье в российских телеграм-каналах. Опубликованы также фото разрушений.

Как пишет Радио Свобода, в телеграм-каналах "ЧВК Вагнера" подтверждают удар.

8 августа о посещении этого "штаба" написал российский военкор Сергей Среда. Он опубликовал пост в Telegram, написав: "Приехал на Попасную, заехал в штаб "ЧВК Вагнер". Встретили как родного. Рассказали несколько забавных историй".

Как пишет Радио Свобода, на одной из выложенных им фото виден Евгений Пригожин, которого считают хозяином "ЧВК Вагнера", хотя сам он это отрицает.

Эти фотографии вызвали возмущение многих пророссийских комментаторов, поскольку на одной из них видна табличка с адресом ближайшего бомбоубежища – Мироновская улица, 12.

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Радио Свобода изучило снимки домов в этом районе и пришло к выводу, что на фото – действительно дом, расположенный по этому адресу.

После информации об ударе по Попасной военкор Сергей Среда удалил свой пост о посещении "штаба", но в сети остались его многочисленные копии.

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Темы: ВагнерЛуганская областьВооруженные силывойна
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