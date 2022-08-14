Житомир залишиться без води
Неділя, 14 серпня 2022, 21:51
У Житомирі буде призупинено водопостачання у зв’язку з аварією на трансформаторній підстанції.
Джерело: КП "Житомирводоканал"
Дослівно: "У зв'язку із аварійною ситуацією на трансформаторній підстанції, внаслідок якої було пошкоджено обладнання, сьогодні у Житомирі буде призупинено водопостачання.
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Наразі тривають роботи з відновлення підстанції".
Деталі: У водоканалі зазначили, що на підстанції сталося займання, тому в неділю води у Житомирі не буде.
"Наприкінці серпня трубопровід введуть в експлуатацію і тиск подачі води буде нормалізовано", - додали також у "Житомирводоканалі" у відповідь на скаргу мешканки.
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