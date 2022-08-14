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Житомир залишиться без води

Катерина ТищенкоНеділя, 14 серпня 2022, 21:51
Житомир залишиться без води
ілюстративне фото Pixabay

У Житомирі буде призупинено водопостачання у зв’язку з аварією на трансформаторній підстанції.

Джерело: КП "Житомирводоканал"

Дослівно: "У зв'язку із аварійною ситуацією на трансформаторній підстанції, внаслідок якої було пошкоджено обладнання, сьогодні у Житомирі буде призупинено водопостачання.

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Наразі тривають роботи з відновлення підстанції".

Деталі: У водоканалі зазначили, що на підстанції сталося займання, тому в неділю води у Житомирі не буде.

"Наприкінці серпня трубопровід введуть в експлуатацію і тиск подачі води буде нормалізовано", - додали також у "Житомирводоканалі" у відповідь на скаргу мешканки.

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Теми: Житомирвода
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