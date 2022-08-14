Житомир останется без воды
Воскресенье, 14 августа 2022, 21:51
В Житомире будет приостановлено водоснабжение в связи с аварией на трансформаторной подстанции.
Источник: КП "Житомирводоканал"
Дословно: "В связи с аварийной ситуацией на трансформаторной подстанции, в результате которой было повреждено оборудование, сегодня в Житомире будет приостановлено водоснабжение.
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Сейчас продолжаются работы по восстановлению подстанции".
Детали: В водоканале отметили, что на подстанции произошло возгорание, поэтому в воскресенье в Житомире не будет воды.
"В конце августа трубопровод введут в эксплуатацию и давление подачи воды будет нормализовано", - добавили также в "Житомирводоканале" в ответ на жалобу жительницы.
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