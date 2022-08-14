Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Житомир останется без воды

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 21:51
Житомир останется без воды
иллюстративное фото Pixabay

В Житомире будет приостановлено водоснабжение в связи с аварией на трансформаторной подстанции.

Источник: КП "Житомирводоканал"

Дословно: "В связи с аварийной ситуацией на трансформаторной подстанции, в результате которой было повреждено оборудование, сегодня в Житомире будет приостановлено водоснабжение.

Реклама:

Сейчас продолжаются работы по восстановлению подстанции".

Детали: В водоканале отметили, что на подстанции произошло возгорание, поэтому в воскресенье в Житомире не будет воды.

"В конце августа трубопровод введут в эксплуатацию и давление подачи воды будет нормализовано", - добавили также в "Житомирводоканале" в ответ на жалобу жительницы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Житомирвода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Житомир
Житомир остался без воды из-за аварии
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Ночная атака: в Житомире повреждены десятки домов, учреждения образования и здравоохранения
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: