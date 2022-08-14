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Житомир останется без воды

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 21:51
иллюстративное фото Pixabay

В Житомире будет приостановлено водоснабжение в связи с аварией на трансформаторной подстанции.

Источник: КП "Житомирводоканал"

Дословно: "В связи с аварийной ситуацией на трансформаторной подстанции, в результате которой было повреждено оборудование, сегодня в Житомире будет приостановлено водоснабжение.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению подстанции".

Детали: В водоканале отметили, что на подстанции произошло возгорание, поэтому в воскресенье в Житомире не будет воды.

"В конце августа трубопровод введут в эксплуатацию и давление подачи воды будет нормализовано", - добавили также в "Житомирводоканале" в ответ на жалобу жительницы.

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Темы: Житомирвода
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