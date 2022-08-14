Зеленський – росіянам: Якщо ви мовчите, то підтримуєте війну

Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіяни, які не висловлюють свою позицію проти війни в Україні, підтримують війну.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті. А відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому.

Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте.

І хоч би де ви перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить, проти цієї війни".

Деталі: У своєму зверненні Зеленський також зазначив, що найближчим часом Верховній Раді належить ухвалити рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

"Очевидне рішення, очевидні причини", - прокоментував він.