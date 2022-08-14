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Зеленский – россиянам: Если вы молчите, то поддерживаете войну

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 22:22
Зеленский – россиянам: Если вы молчите, то поддерживаете войну
Владимир Зеленский, фото с сайта ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что россияне, не выражающие своей позиции против войны в Украине, поддерживают войну.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему.

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Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете.

И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны".

Детали: В своем обращении Зеленский также отметил, что в ближайшее время Верховной Раде предстоит принять решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

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"Очевидное решение, очевидные причины", - прокомментировал он.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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