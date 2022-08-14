Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский – россиянам: Если вы молчите, то поддерживаете войну

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 22:22
Владимир Зеленский, фото с сайта ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что россияне, не выражающие своей позиции против войны в Украине, поддерживают войну.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему.

Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете.

И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны".

Детали: В своем обращении Зеленский также отметил, что в ближайшее время Верховной Раде предстоит принять решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

"Очевидное решение, очевидные причины", - прокомментировал он.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Погиб один из лучших лётчиков Воздушных сил ВСУ Антон Листопад

ISW назвал приоритетные направления для россиян в войне против Украины

Россияне ударили по Никополю из РСЗО

Военное командование захватчиков сбежало из Херсона – облсовет

"Слуга" Красов попал в ДТП в Житомирской области

Зеленский – россиянам: Если вы молчите, то поддерживаете войну

Все новости...
ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту, руководство оккупантов убегает – ОК "Юг"
Оккупанты продвинулись к Бахмуту, на 3 направлениях штурмы отбиты – сводка Генштаба
ВСУ ударили по штабу "Вагнера" в Попасной, фото которого "засветил" военкор – росканалы
Возле Мелитополя силы сопротивления повредили железнодорожный мост – мэр
Последние новости
09:48
Россия активно планирует проведение "референдума" о присоединении "ДНР" - британская разведка
09:35
Россияне потеряли еще 12 танков и 200 вояк
09:32
Нефть дешевеет на фоне слабых экономических показателей Китая – Reuters
09:27
Россияне обстреляли Николаев, интенсивно бьют по Донецкой области – данные ОВА
09:12
ВСУ сбили российскую ракету X-59 над Днепропетровщиной – ОВА
09:00
Более 10 ракет из Белгорода по Харьковщине выпустили россияне, не все достигли цели
08:47
ВСУ ликвидировали разведгруппу россиян и отбили 8 атак в Луганской области - ОВА
08:35
Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване возросло до 6, пропавшими без вести считаются 16 человек
08:19
Погиб один из лучших лётчиков Воздушных сил ВСУ Антон Листопад
07:54
Мэр Киева Кличко разводится после 25 лет брака
Все новости...