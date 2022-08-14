Вибух у ТРЦ в Єревані: з-під завалів дістали нових загиблих і поранених

Кількість підтверджених загиблих внаслідок вибуху у торговому центрі "Сурмалу" у Єревані зросла до трьох осіб, під завалами можуть бути ще до двох десятків людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Про нових жертв стало відомо після того, як рятувальники частково розібрали завали на місці вибуху. Протягом останніх годин знайшли ще двох загиблих та десять живих людей. Загальна кількість постраждалих зросла до 60. Стан 36 з них середньо тяжкий, 22 після надання допомоги виписали.

Міністр з надзвичайних ситуацій Армен Памбухчян повідомив, що служби отримали 20 повідомлень від людей, рідні яких не виходять на зв’язок, відтак вони, можливо, знаходяться під завалами.

Пожежу майже загасили, але оскільки на об’єкті були вибухові речовини, рятувальні служби не поспішають оголошувати про її повну ліквідацію.

Нагадаємо, вибух стався вранці 14 серпня. Спершу повідомляли про одного загиблого і кілька десятків постраждалих, протягом дня їхня кількість зросла. Попередньо повідомлялося, що вибух стався на складі феєрверків, нових уточнень щодо обставин вибуху не надходило.

Також цього дня надійшли повідомлення про нібито мінування метрополітену та низки об’єктів у столиці, включно з будівлею парламенту.