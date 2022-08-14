Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух у ТРЦ в Єревані: з-під завалів дістали нових загиблих і поранених

"Європейська правда"Неділя, 14 серпня 2022, 22:36

Кількість підтверджених загиблих внаслідок вибуху у торговому центрі "Сурмалу" у Єревані зросла до трьох осіб, під завалами можуть бути ще до двох десятків людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Про нових жертв стало відомо після того, як рятувальники частково розібрали завали на місці вибуху. Протягом останніх годин знайшли ще двох загиблих та десять живих людей. Загальна кількість постраждалих зросла до 60. Стан 36 з них середньо тяжкий, 22 після надання допомоги виписали. 

Міністр з надзвичайних ситуацій Армен Памбухчян повідомив, що служби отримали 20 повідомлень від людей, рідні яких не виходять на зв’язок, відтак вони, можливо, знаходяться під завалами. 

Пожежу майже загасили, але оскільки на об’єкті були вибухові речовини, рятувальні служби не поспішають оголошувати про її повну ліквідацію. 

Нагадаємо, вибух стався вранці 14 серпня. Спершу повідомляли про одного загиблого і кілька десятків постраждалих, протягом дня їхня кількість зросла. Попередньо повідомлялося, що вибух стався на складі феєрверків, нових уточнень щодо обставин вибуху не надходило. 

Також цього дня надійшли повідомлення про нібито мінування метрополітену та низки об’єктів у столиці, включно з будівлею парламенту.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Вірменія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоЗагинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад

ISW назвав пріоритетні напрямки для росіян у війні проти України

Росіяни вдарили по Нікополю з РСЗВ

Військове командування загарбників втекло з Херсона – облрада

"Слуга" Красов потрапив у ДТП на Житомирщині

Зеленський – росіянам: Якщо ви мовчите, то підтримуєте війну

Усі новини...
Вірменія
Вибух у ТРЦ в Єревані: кількість постраждалих досягла 50, пожежу ще гасять
У ТЦ в Єревані стався вибух на складі феєрверків: 1 загиблий, 20 постраждалих
Держсекретар США окремо поговорив з прем’єром Вірменії та президентом Азерабайджану
Останні новини
10:19
Швейцарія робить жорсткішими правила надання соцдопомоги українським біженцям
10:09
У МОЗ назвали "червоні прапорці", що свідчать про проблеми з психічним здоров'ям
09:58
Окупанти ходять із "перевірками" по гаражах і квартирах херсонців – ОВА
09:48
Росія активно планує проведення "референдуму" про приєднання "ДНР" - британська розвідка
09:35
Росіяни втратили ще 12 танків та 200 вояк
09:32
Нафта дешевшає на тлі слабких економічних показників Китаю – Reuters
09:27
Росіяни обстріляли Миколаїв, інтенсивно б'ють по Донеччині – дані ОВА
09:12
ЗСУ збили російську ракету над Дніпропетровщиною – ОВА
09:00
Більше 10 ракет із Бєлгорода по Харківщині випустили росіяни, не всі досягли цілі
08:47
ЗСУ ліквідували розвідгрупу росіян та відбили 8 атак на Луганщині – ОВА
Усі новини...