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Взрыв в ТРЦ в Ереване: под завалами нашли новых погибших и пострадавших

"Европейская правда"Воскресенье, 14 августа 2022, 22:36

Число подтвержденных погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмала" в Ереване возросло до трех человек, под завалами могут находиться еще до двух десятков человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн".

О новых жертвах стало известно после того, как спасатели частично разобрали завалы на месте взрыва. За последние часы нашли еще двух погибших и десять живых людей. Общее количество пострадавших возросло до 60. Состояние 36 из них средне тяжелое, 22 после оказания помощи выписали.

Министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчан сообщил, что службы получили 20 сообщений от людей, родные которых не выходят на связь и, возможно, находятся под завалами.

Пожар почти потушен, но поскольку на объекте были взрывчатые вещества, спасательные службы не спешат объявлять о его полной ликвидации.

Напомним, взрыв произошел утром 14 августа. Сначала сообщалось об одном погибшем и нескольких десятках пострадавших, в течение дня их число возросло. Предварительно сообщалось, что взрыв произошел на складе фейерверков, новых уточнений об обстоятельствах взрыва не поступало.

Также в этот день поступили сообщения о якобы минировании метрополитена и ряде объектов в столице, в том числе здания парламента.

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Темы: Армения
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