Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга" Красов потрапив у ДТП на Житомирщині

"Українська правда"Неділя, 14 серпня 2022, 22:48
Олексій Красов, фото з Facebook

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Красов у неділю потрапив у ДТП на Житомирщині.

Джерело: джерела УП у "Слузі народу" і з бізнесових кіл, пресслужба фракції "Слуги народу" у коментарі УП

Деталі: Двоє співрозмовників видання повідомили, що ДТП сталася біля села Броники Житомирської області.

За даними одного з джерел, Красов їхав на великій швидкості, близько 200 км/годину, у депутата зламаний ніс і рука.

У прес-службі фракції "Слуги народу" УП підтвердили факт ДТП.

Дослівно пресслужба: "Транспортна пригода справді мала місце. У депутата зламана рука, але від госпіталізації він відмовився.

Якщо були порушення з боку нашого колеги, то він неодмінно буде відповідати. За нашою інформацією, зараз інших потерпілих немає".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Слуга народуДТПЖитомирщина
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоЗагинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад

ISW назвав пріоритетні напрямки для росіян у війні проти України

Росіяни вдарили по Нікополю з РСЗВ

Військове командування загарбників втекло з Херсона – облрада

"Слуга" Красов потрапив у ДТП на Житомирщині

Зеленський – росіянам: Якщо ви мовчите, то підтримуєте війну

Усі новини...
Слуга народу
"Слуга" намагався загальмувати заборону в Україні небезпечного азбесту
Стало відомо, хто стане "слугою" народу замість Костіна і Совгирі
На нардепа-"слугу" склали адмінпротокол за подарований годинник Breguet вартістю $10 тисяч
Останні новини
10:19
Швейцарія робить жорсткішими правила надання соцдопомоги українським біженцям
10:09
У МОЗ назвали "червоні прапорці", що свідчать про проблеми з психічним здоров'ям
09:58
Окупанти ходять із "перевірками" по гаражах і квартирах херсонців – ОВА
09:48
Росія активно планує проведення "референдуму" про приєднання "ДНР" - британська розвідка
09:35
Росіяни втратили ще 12 танків та 200 вояк
09:32
Нафта дешевшає на тлі слабких економічних показників Китаю – Reuters
09:27
Росіяни обстріляли Миколаїв, інтенсивно б'ють по Донеччині – дані ОВА
09:12
ЗСУ збили російську ракету над Дніпропетровщиною – ОВА
09:00
Більше 10 ракет із Бєлгорода по Харківщині випустили росіяни, не всі досягли цілі
08:47
ЗСУ ліквідували розвідгрупу росіян та відбили 8 атак на Луганщині – ОВА
Усі новини...