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"Слуга" Красов потрапив у ДТП на Житомирщині

"Українська правда"Неділя, 14 серпня 2022, 22:48
Слуга Красов потрапив у ДТП на Житомирщині
Олексій Красов, фото з Facebook

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Красов у неділю потрапив у ДТП на Житомирщині.

Джерело: джерела УП у "Слузі народу" і з бізнесових кіл, пресслужба фракції "Слуги народу" у коментарі УП

Деталі: Двоє співрозмовників видання повідомили, що ДТП сталася біля села Броники Житомирської області.

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За даними одного з джерел, Красов їхав на великій швидкості, близько 200 км/годину, у депутата зламаний ніс і рука.

У прес-службі фракції "Слуги народу" УП підтвердили факт ДТП.

Дослівно пресслужба: "Транспортна пригода справді мала місце. У депутата зламана рука, але від госпіталізації він відмовився.

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Якщо були порушення з боку нашого колеги, то він неодмінно буде відповідати. За нашою інформацією, зараз інших потерпілих немає".

Теми: Слуга народуДТПЖитомирщина
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