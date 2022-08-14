"Слуга" Красов потрапив у ДТП на Житомирщині
Неділя, 14 серпня 2022, 22:48
Нардеп від "Слуги народу" Олексій Красов у неділю потрапив у ДТП на Житомирщині.
Джерело: джерела УП у "Слузі народу" і з бізнесових кіл, пресслужба фракції "Слуги народу" у коментарі УП
Деталі: Двоє співрозмовників видання повідомили, що ДТП сталася біля села Броники Житомирської області.
За даними одного з джерел, Красов їхав на великій швидкості, близько 200 км/годину, у депутата зламаний ніс і рука.
У прес-службі фракції "Слуги народу" УП підтвердили факт ДТП.
Дослівно пресслужба: "Транспортна пригода справді мала місце. У депутата зламана рука, але від госпіталізації він відмовився.
Якщо були порушення з боку нашого колеги, то він неодмінно буде відповідати. За нашою інформацією, зараз інших потерпілих немає".
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