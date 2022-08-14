"Слуга" Красов потрапив у ДТП на Житомирщині

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Красов у неділю потрапив у ДТП на Житомирщині.

Джерело: джерела УП у "Слузі народу" і з бізнесових кіл, пресслужба фракції "Слуги народу" у коментарі УП

Деталі: Двоє співрозмовників видання повідомили, що ДТП сталася біля села Броники Житомирської області.

За даними одного з джерел, Красов їхав на великій швидкості, близько 200 км/годину, у депутата зламаний ніс і рука.

У прес-службі фракції "Слуги народу" УП підтвердили факт ДТП.

Дослівно пресслужба: "Транспортна пригода справді мала місце. У депутата зламана рука, але від госпіталізації він відмовився.

Якщо були порушення з боку нашого колеги, то він неодмінно буде відповідати. За нашою інформацією, зараз інших потерпілих немає".