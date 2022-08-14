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"Слуга" Красов попал в ДТП в Житомирской области

"Украинская правда"Воскресенье, 14 августа 2022, 22:48
Алексей Красов, фото из Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Красов попал в ДТП Житомирской области.

Источник: источники УП в "Слуге народа" и из бизнес-кругов, пресс-служба фракции "Слуги народа" в комментарии УП

Детали: Двое собеседников издания сообщили, что ДТП произошло возле села Броники Житомирской области.

По данным одного из источников, Красов ехал на большой скорости, около 200 км/час, у депутата сломан нос и рука.

В пресс-службе фракции "Слуги народа" УП подтвердили факт ДТП.

Дословно пресс-служба: "Транспортное происшествие действительно имело место. У депутата сломана рука, но от госпитализации он отказался.

Если были нарушения со стороны нашего коллеги, то он обязательно будет отвечать. По нашей информации, сейчас других пострадавших нет".

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Темы: Слуга народаДТПЖитомирская область
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