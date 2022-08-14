Росіяни знову гатили по Сумщині: більше 100 "прильотів"
Неділя, 14 серпня 2022, 23:28
У неділю російські війська здійснили 11 обстрілів 4 прикордонних громад Сумщини.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Дослівно: "Сьогодні за день росіяни здійснили 11 обстрілів 4 прикордонних громад області − Білопольської, Есманської, Юнаківської, Хотіньської.
Зафіксовано понад 110 "прильотів"".
Деталі: Зокрема, в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено приватну господарчу споруду, вікна приватного будинку та дах зерносховища ПРАТ "Іскра".
Про постраждалих не повідомляється.