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Росіяни знову гатили по Сумщині: більше 100 "прильотів"

Катерина ТищенкоНеділя, 14 серпня 2022, 23:28
Дмитро Живицький, фото з Facebook

У неділю російські війська здійснили 11 обстрілів 4 прикордонних громад Сумщини.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Сьогодні за день росіяни здійснили 11 обстрілів 4 прикордонних громад області − Білопольської, Есманської, Юнаківської, Хотіньської.

Зафіксовано понад 110 "прильотів"".

Деталі: Зокрема, в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено приватну господарчу споруду, вікна приватного будинку та дах зерносховища ПРАТ "Іскра".

Про постраждалих не повідомляється.

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Теми: Сумська областьвійна
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