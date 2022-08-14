Россияне снова били по Сумщине: более 100 "прилетов"
Воскресенье, 14 августа 2022, 23:28
В воскресенье российские войска совершили 11 обстрелов 4 пограничных общин Сумской области.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Дословно: "Сегодня за день россияне совершили 11 обстрелов 4 приграничных общин области – Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Хотинской.
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Зафиксировано более 110 "прилетов"".
Детали: В частности, в Юнаковской общине в результате обстрелов повреждены частное хозяйственное сооружение, окна частного дома и крыша зернохранилища ЧАО "Искра".
О пострадавших не сообщается.
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