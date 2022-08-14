Россияне снова били по Сумщине: более 100 "прилетов"

В воскресенье российские войска совершили 11 обстрелов 4 пограничных общин Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Сегодня за день россияне совершили 11 обстрелов 4 приграничных общин области – Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Хотинской.

Зафиксировано более 110 "прилетов"".

Детали: В частности, в Юнаковской общине в результате обстрелов повреждены частное хозяйственное сооружение, окна частного дома и крыша зернохранилища ЧАО "Искра".

О пострадавших не сообщается.