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Россияне снова били по Сумщине: более 100 "прилетов"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 23:28
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

В воскресенье российские войска совершили 11 обстрелов 4 пограничных общин Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Сегодня за день россияне совершили 11 обстрелов 4 приграничных общин области – Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Хотинской.

Зафиксировано более 110 "прилетов"".

Детали: В частности, в Юнаковской общине в результате обстрелов повреждены частное хозяйственное сооружение, окна частного дома и крыша зернохранилища ЧАО "Искра".

О пострадавших не сообщается.

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Темы: Сумская областьвойна
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