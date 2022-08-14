Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне снова били по Сумщине: более 100 "прилетов"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 23:28
Россияне снова били по Сумщине: более 100 прилетов
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

В воскресенье российские войска совершили 11 обстрелов 4 пограничных общин Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Сегодня за день россияне совершили 11 обстрелов 4 приграничных общин области – Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Хотинской.

Реклама:

Зафиксировано более 110 "прилетов"".

Детали: В частности, в Юнаковской общине в результате обстрелов повреждены частное хозяйственное сооружение, окна частного дома и крыша зернохранилища ЧАО "Искра".

О пострадавших не сообщается.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Сумская область
Сумщина: россияне обстреляли полицейских, которые документировали предыдущие преступления
В результате обстрела Сумщины погиб полицейский, ранены дети
На Сумщине из-за российского обстрела ранены двое энергетиков
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: