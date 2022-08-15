Росіяни ввечері вдарили по населених пунктах Дніпропетровської області – Вілкул
Ввечері 14 серпня росіяни обстріляли населені пункти Дніпропетровської області.
Джерело: Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул
Пряма мова: "Останній раз о 19.10 ворог зі ствольної артилерії обстріляв відкриту територію села Велика Костромка Зеленодольської громади.
В результаті обстрілу було пошкоджено будинки, лінію електропередач та сільхозпостройки. Потерпілих серед мирного населення не має. Проводиться перевірка".
Деталі: Крім того, у неділю ввечері росіяни тричі обстріляли Нікопольський район.
О 19.14 ворог здійснив три постріли по береговій лінії поблизу с. Іллінка Марганецької міської тергромади.
О 19.42 -ще три постріли поблизу с. Придніпровське Червоногригорівської селищної громади.
За попередніми даними, втрат нема.