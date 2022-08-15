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Росіяни ввечері вдарили по населених пунктах Дніпропетровської області – Вілкул

Ольга Глущенко Понеділок, 15 серпня 2022, 00:28
Росіяни ввечері вдарили по населених пунктах Дніпропетровської області – Вілкул
Вілкул, скриншот

Ввечері 14 серпня росіяни обстріляли населені пункти Дніпропетровської області.

Джерело: Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "Останній раз о 19.10 ворог зі ствольної артилерії обстріляв відкриту територію села Велика Костромка Зеленодольської громади.

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В результаті обстрілу було пошкоджено будинки, лінію електропередач та сільхозпостройки. Потерпілих серед мирного населення не має. Проводиться перевірка".

Деталі: Крім того, у неділю ввечері росіяни тричі обстріляли Нікопольський район.

О 19.14 ворог здійснив три постріли по береговій лінії поблизу с. Іллінка Марганецької міської тергромади.

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О 19.42 -ще три постріли поблизу с. Придніпровське Червоногригорівської  селищної громади.

За попередніми даними, втрат нема.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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