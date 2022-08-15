Россияне вечером ударили по населенным пунктам Днепропетровской области – Вилкул
Вечером 14 августа россияне обстреляли населенные пункты Днепропетровской области.
Источник: Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул
В последний раз в 19.10 враг из ствольной артиллерии обстрелял открытую территорию села Большая Костромка Зеленодольской общины.
В результате обстрела были повреждены дома, линия электропередач и сельхозпостройки. Пострадавших среди мирного населения нет. Проводится проверка.
Детали: Кроме того, в воскресенье вечером россияне трижды обстреляли Никопольский район.
В 19.14 враг произвел три выстрела по береговой линии вблизи села Ильинка Марганецкой городской тергромады.
В 19.42 еще три выстрела вблизи с. Приднепровское Красногригоревское поселковое общество.
По предварительным данным, потерь нет.