Россияне вечером ударили по населенным пунктам Днепропетровской области – Вилкул

Вечером 14 августа россияне обстреляли населенные пункты Днепропетровской области.

Источник: Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

В последний раз в 19.10 враг из ствольной артиллерии обстрелял открытую территорию села Большая Костромка Зеленодольской общины.

В результате обстрела были повреждены дома, линия электропередач и сельхозпостройки. Пострадавших среди мирного населения нет. Проводится проверка.

Детали: Кроме того, в воскресенье вечером россияне трижды обстреляли Никопольский район.

В 19.14 враг произвел три выстрела по береговой линии вблизи села Ильинка Марганецкой городской тергромады.

В 19.42 еще три выстрела вблизи с. Приднепровское Красногригоревское поселковое общество.

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По предварительным данным, потерь нет.