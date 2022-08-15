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Пожежа в церкві Єгипту вбила понад 40 осіб, серед яких – 15 дітей

Ольга Глущенко Понеділок, 15 серпня 2022, 01:58
фото: Getty Images

Під час ранкової служби у столиці Єгипту в неділю вогонь охопив переповнену церкву, унаслідок пожежі загинуло понад 40 осіб, серед яких щонайменше 15 дітей.

Джерело: The Associated Press

Деталі: За словами очевидців, кілька прихожан, які опинилися в пастці, стрибнули з верхніх поверхів церкви Мученика Абу Сефейна, намагаючись врятуватися від сильного вогню, вони загинули.

Шістнадцять людей отримали поранення, серед них четверо поліцейських, які брали участь у рятувальній операції.

За повідомленням поліції, попередня причина пожежі – замикання електромережі.

Як повідомляє АР, загалом у пожежі загинули 15 дітей.

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Теми: Єгипетцерквапожежа
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