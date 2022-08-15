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Пожар в церкви Египта убил более 40 человек, среди которых – 15 детей

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 августа 2022, 01:58
Пожар в церкви Египта убил более 40 человек, среди которых – 15 детей
фото: Getty Images

Во время утренней службы в столице Египта в воскресенье огонь охватил переполненную церковь, в результате пожара погибли более 40 человек, среди которых по меньшей мере 15 детей.

Источник: The Associated Press

Детали: По словам очевидцев, несколько прихожан, попавших в ловушку, прыгнули с верхних этажей церкви Мученика Абу Сефейна, пытаясь спастись от сильного огня, они погибли.

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Шестнадцать человек получили ранения, среди них четверо полицейских, участвовавших в спасательной операции.

По сообщению полиции, предварительная причина пожара – замыкание электросети.

Как сообщает АР, в пожаре погибли 15 детей.

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Темы: Египетцерковьпожар
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