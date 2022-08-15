Пожар в церкви Египта убил более 40 человек, среди которых – 15 детей
Понедельник, 15 августа 2022, 01:58
Во время утренней службы в столице Египта в воскресенье огонь охватил переполненную церковь, в результате пожара погибли более 40 человек, среди которых по меньшей мере 15 детей.
Источник: The Associated Press
Детали: По словам очевидцев, несколько прихожан, попавших в ловушку, прыгнули с верхних этажей церкви Мученика Абу Сефейна, пытаясь спастись от сильного огня, они погибли.
Шестнадцать человек получили ранения, среди них четверо полицейских, участвовавших в спасательной операции.
По сообщению полиции, предварительная причина пожара – замыкание электросети.
Как сообщает АР, в пожаре погибли 15 детей.