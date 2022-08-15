Папа Римський: Війна в Україні відвернула увагу від загрози голоду

Папа Римський Франциск заявив у неділю, що війна в Україні відвертає увагу від проблеми голоду у світі і закликав надати термінову продовольчу допомогу Сомалі.

Джерело: Франциск, цитує Reuters

Пряма мова: "Люди цього регіону, які і так живуть у дуже небезпечних умовах, зараз перебувають у смертельній небезпеці через посуху".

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"На жаль, війна (в Україні – ред.) відвернула увагу, але це цілі, які вимагають максимальної відданості – боротьба з голодом, охорона здоров'я, освіта".

Деталі: Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) заявила, що наступного місяця вона може офіційно оголосити голод у восьми регіонах Сомалі, якщо худоба продовжить гинути, ціни на основні товари зростатимуть, а гуманітарна допомога не буде доступною для найбільш вразливих категорій.

Франциск сказав паломникам і туристам на площі, що хоче привернути увагу "до серйозної гуманітарної кризи, яка вразила прикордонні райони Сомалі".

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"Я сподіваюся, що міжнародна солідарність зможе ефективно відреагувати на цю надзвичайну ситуацію", - сказав Франциск.