Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римский: Война в Украине отвлекла внимание от угрозы голода

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 августа 2022, 02:58
Папа Франциск, фото: Getty Images

Папа Римский Франциск заявил в воскресенье, что война в Украине отвлекает внимание от проблемы голода в мире и призвал оказать срочную продовольственную помощь Сомали.

Источник: Франциск, цитирует Reuters

Прямая речь: "Люди этого региона, и так живущие в очень опасных условиях, сейчас находятся в смертельной опасности из-за засухи".

"К сожалению, война (в Украине – ред.) отвлекла внимание, но это цели, требующие максимальной преданности – борьба с голодом, здравоохранение, образование".

Детали: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) заявила, что в следующем месяце она может официально объявить голод в восьми регионах Сомали, если скот продолжит гибнуть, цены на основные товары будут расти, а гуманитарная помощь не будет доступна наиболее уязвимым категориям.

Франциск сказал паломникам и туристам на площади, что хочет привлечь внимание "к серьезному гуманитарному кризису, поразившему приграничные районы Сомали".

"Я надеюсь, что международная солидарность сможет эффективно отреагировать на эту чрезвычайную ситуацию", – сказал Франциск.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Папа Римскийвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Суд в Гааге назначил дату вынесения приговора по делу MH17

Рада продлила военное положение на всю осень

Рада избрала двух членов ВСП, среди них – адвокат Автомайдана Маселко

Оккупанты повредили ЗАЭС: высокий риск утечки радиации - Энергоатом

Зеленский меняет начальников СБУ в трех областях

обновлено, фотоОккупанты ударили по Харькову: попали в многоэтажку и остановку

Все новости...
Папа Римский
Зеленский рассказал Папе Римскому о страшных преступлениях России
Папа Римский увидел "знак надежды" в выходе первых зерновозов из украинских портов
Папа Римский обсудил возможный визит в Киев с украинским послом
Последние новости
15:08
Возвращение акцизов на горючее принесет бюджету до 3 миллиардов в месяц – Кубраков
15:00
Суд в Гааге назначил дату вынесения приговора по делу MH17
14:50
Кубраков: Цены на топливо с возвратом акцизов почти не изменятся
14:45
Кремень напомнил педагогам о штрафах за нарушение языкового закона
14:43
Рада продлила военное положение на всю осень
14:38
Завершено расследование относительно вдохновителя силового разгона Евромайдана - ГБР
14:31
Подрыв людей на мине в Затоке: количество жертв возросло
14:20
Островок стабильности: недвижимость помогает олигархам сохранять состояние
14:14
Тяжелая техника по Антоновскому мосту не проедет – ОК "Юг"
14:08
Рада избрала двух членов ВСП, среди них – адвокат Автомайдана Маселко
Все новости...