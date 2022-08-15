Папа Римский: Война в Украине отвлекла внимание от угрозы голода

Папа Римский Франциск заявил в воскресенье, что война в Украине отвлекает внимание от проблемы голода в мире и призвал оказать срочную продовольственную помощь Сомали.

Источник: Франциск, цитирует Reuters

Прямая речь: "Люди этого региона, и так живущие в очень опасных условиях, сейчас находятся в смертельной опасности из-за засухи".

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"К сожалению, война (в Украине – ред.) отвлекла внимание, но это цели, требующие максимальной преданности – борьба с голодом, здравоохранение, образование".

Детали: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) заявила, что в следующем месяце она может официально объявить голод в восьми регионах Сомали, если скот продолжит гибнуть, цены на основные товары будут расти, а гуманитарная помощь не будет доступна наиболее уязвимым категориям.

Франциск сказал паломникам и туристам на площади, что хочет привлечь внимание "к серьезному гуманитарному кризису, поразившему приграничные районы Сомали".

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"Я надеюсь, что международная солидарность сможет эффективно отреагировать на эту чрезвычайную ситуацию", – сказал Франциск.