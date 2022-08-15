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Ще 6 кораблів отримали дозвіл на вивезення зерна з портів України

Ольга Глущенко Понеділок, 15 серпня 2022, 04:46
фото: facebook Кубракова

Шести кораблям надали дозвіл на вивезення зерна з українських портів.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Спільний координаційний центр (СКЦ) в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам, що прибули для перевірки, прохід через морський гуманітарний коридор в Чорному морі. Ці кораблі мають вивезти з України зерно, заблоковане з початку повномасштабного вторгнення.

Два з цих суден MV Kafkam Etler і MV Zelek Star вже пройшли інспекцію в Мармуровому морі, і можуть вирушати у Чорноморськ Одеської Області на завантаження.

На завтра запланована інспекція решти чотирьох суден – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. За умови успішної перевірки ці кораблі також вирушать до Чорноморська.

Крім того, у неділю пройшло інспекцію і отримало дозвіл на відправлення судно MV Star Laura. У суботу успішну перевірку пройшов MV Rahmi Yagci.

За процедурами, узгодженими Спільним координаційним центром, усі учасники перевірки координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами. Як повідомили у СКЦ, це потрібно, "щоб уможливити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи".

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Учасники Спільного координаційного центру запевняють, що уважно стежитимуть за проходженням суден із українським зерном через морський гуманітарний коридор.

Нагадаємо: Понад 23 тисячі тонн пшениці у порту "Південний" завантажили на балкер Brave Commander, яке готуються до відправлення в Ефіопію.

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Теми: зерновійнаООНпорти
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