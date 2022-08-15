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Еще 6 кораблей получили разрешение на вывоз зерна из портов Украины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 августа 2022, 04:46
фото: facebook Кубракова

Шести кораблям разрешили вывоз зерна из украинских портов.

Источник: Голос Америки

Детали: Совместный координационный центр (СКЦ) в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН разрешил шести прибывшим для проверки судам проход через морской гуманитарный коридор в Черном море. Эти корабли должны вывезти из Украины зерно, заблокированное в начале полномасштабного вторжения.

Два из этих судов MV Kafkam Etler и MV Zelek Star уже прошли инспекцию в Мраморном море и могут отправляться в Черноморск Одесской Области на загрузку.

На завтра запланирована инспекция остальных четырех судов – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. При успешной проверке эти корабли также отправятся в Черноморск.

Кроме того, в воскресенье прошло инспекцию и получило разрешение на отправку судна MV Star Laura. В субботу успешную проверку прошел MV Rahmi Yagci.

По процедурам, согласованным Совместным координационным центром, все участники проверки координируют работу со своими военными и другими соответствующими органами. Как сообщили в СКЦ, это нужно, "чтобы обеспечить безопасный проход коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы".

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Участники Совместного координационного центра уверяют, что будут внимательно следить за прохождением судов с украинским зерном через морской гуманитарный коридор.

Напомним: Более 23 тысяч тонн пшеницы в порту "Южный" загрузили на балкер Brave Commander, которое готовятся к его отправке в Эфиопию.

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Темы: зерновойнаООНпорты
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