Путін заявив про розширення двосторонніх відносин Росії і Північної Кореї – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін написав лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, що дві країни будуть "спільними зусиллями розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Пхеньяна

Деталі: У листі з нагоди дня визволення КНДР (капітуляції Японії у ІІ Світовій війні – ред.) до лідера Північної Кореї Путін заявив, що "більш тісні зв'язки будуть в інтересах обох країн і допоможуть зміцнити безпеку і стабільність Корейського півострова та регіону Північно-Східної Азії".

Кім Чен Ин також надіслав листа Путіну, в якому зазначив, що російсько-північнокорейська дружба була закладена у Другій світовій війні з перемогою над Японією, яка окупувала Корейський півострів.

"Стратегічне і тактичне співробітництво, підтримка і солідарність" між двома країнами з тих пір вийшли на новий рівень і є "спільними зусиллями знешкодити загрози і провокації з боку ворожих військових сил", - зазначив Кім Чен Ин у листі.

Як зазначає Reuters, корейські держЗМІ "не ідентифікували ворожі сили, але зазвичай використовувала цей термін для позначення Сполучених Штатів та їхніх союзників".