Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін заявив про розширення двосторонніх відносин Росії і Північної Кореї – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 15 серпня 2022, 05:38
фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін написав лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, що дві країни будуть "спільними зусиллями розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Пхеньяна

Деталі: У листі з нагоди дня визволення КНДР (капітуляції Японії у ІІ Світовій війні – ред.) до лідера Північної Кореї Путін заявив, що "більш тісні зв'язки будуть в інтересах обох країн і допоможуть зміцнити безпеку і стабільність Корейського півострова та регіону Північно-Східної Азії".

Кім Чен Ин також надіслав листа Путіну, в якому зазначив, що російсько-північнокорейська дружба була закладена у Другій світовій війні з перемогою над Японією, яка окупувала Корейський півострів.

"Стратегічне і тактичне співробітництво, підтримка і солідарність" між двома країнами з тих пір вийшли на новий рівень і є "спільними зусиллями знешкодити загрози і провокації з боку ворожих військових сил", - зазначив Кім Чен Ин у листі.

Як зазначає Reuters, корейські держЗМІ "не ідентифікували ворожі сили, але зазвичай використовувала цей термін для позначення Сполучених Штатів та їхніх союзників".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ПутінПівнічна КореяРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновлено в 15:24, фотоОкупанти вдарили по Харкову: влучили в багатоповерхівку, загинула людина

Рада схвалила закон про "митний безвіз"

Суд в Гаазі призначив дату винесення вироку у справі MH17

Рада продовжила воєнний стан на всю осінь

Рада обрала двох членів ВРП, серед них – адвокат Автомайдану Маселко

Окупанти пошкодили ЗАЕС: високий ризик витоку радіації - Енергоатом

Усі новини...
Путін
Посол Німеччини в Україні про порівняння Путіна з Гітлером: паралелі очевидні
Путін послав Медведєва в Україну, і той приїхав
Кулеба відповів Шольцу: Це війна не тільки Путіна, росіяни переважно її підтримують
Останні новини
17:28
Посол ЄС привітав призначення двох нових членів Вищої ради правосуддя
17:17
"Маркер російської окупації": з фасаду КНУ Шевченка зняли меморіальну дошку Булгакову
17:16
Рада продовжила податкову амністію на пів року: що це дасть
17:11
Експрокурор присвоїв 8 кілограмів золота - антикорупційники
17:09
Ціни на нафту прискорили зниження на тлі даних про економіку Китаю
17:07
Кредити під 5-7-9% під час війни: найбільше грошей видали на аграрний бізнес та антивоєнні цілі
16:51
Зеленський польською привітав армію сусідньої держави
16:50
Ціни на електроенергію в Європі підскочили до нових максимумів – Bloomberg
16:47
Захисники знищили 2 склади з ворожими боєприпасами – ОК "Південь"
16:40
Рада закликала виключити РФ з Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів
Усі новини...