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Путин заявил о расширении двусторонних отношений России и Северной Кореи – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 августа 2022, 05:38
фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин написал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ину, что две страны будут "совместными усилиями расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ Пхеньяна

Детали: В письме по случаю освобождения КНДР (капитуляции Японии во II Мировой войне – ред.) к лидеру Северной Кореи Путин заявил, что "более тесные связи будут в интересах обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность Корейского полуострова и региона Северо-Восточной Азии".

Ким Чен Ын также направил письмо Путину, в котором отметил, что российско-северокорейская дружба была заложена во Второй мировой войне с победой над Японией, которая оккупировала Корейский полуостров.

"Стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность" между двумя странами с тех пор вышли на новый уровень и являются "общими усилиями обезвредить угрозы и провокации со стороны вражеских военных сил", – отметил Ким Чен Ын в письме.

Как отмечает Reuters, корейские госСМИ "не идентифицировали враждебные силы, но обычно использовали этот термин для обозначения Соединенных Штатов и их союзников".

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Темы: ПутинСеверная КореяРосcия
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