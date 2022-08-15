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Більше 10 ракет із Бєлгорода по Харківщині випустили росіяни, не всі досягли цілі

Олена РощінаПонеділок, 15 серпня 2022, 09:00

У ніч на 15 серпня російські ракети влучили у будівлю підприємства у Харкові, пошкодили об'єкт інфраструктури та промислову будівлю в Мерефі, завдали удару по Чугуєву. 

Джерело: голова Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов і міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Терехова: "Вночі о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Влучення на територію одного з підприємств міста. Інформації про загиблих чи поранених немає".

Деталі: За даними Синєгубова, цієї ночі ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області. Близько 3 год ночі Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет з російського Бєлгорода (ЗМІ повідомляли про 12 вибухів). 

У Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. Без постраждалих.

Попередньо: кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. 

Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці. 

ВІДЕО ДНЯ

Решта російських ракет до цілей не дісталися.

Загалом протягом минулої доби російські окупанти продовжували артилерійські обстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області. 

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 3 цивільних: у Богодухівському – жінку 83 років, в Ізюмському – 29-річного чоловіка. Жінка 48 років поранена в Чугуївському районі. 

Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії, ворог використовує реактивну та ствольну артилерію, танки, авіацію. 

Російські військові намагалися наступати в напрямку Тихоцьке-Долина, але відступили під вогнем українських захисників із втратами.

УП, доповнено від 07:19
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Теми: ХарківХарківська областьвійнаРосія
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