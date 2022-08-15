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Более 10 ракет из Белгорода по Харьковщине выпустили россияне, не все достигли цели

Елена РощинаПонедельник, 15 августа 2022, 09:00

В ночь на 15 августа российские ракеты попали в здание предприятия в Харькове, повредили объект инфраструктуры и промышленное здание в Мерефе, нанесли удар по Чугуеву.

Источник: глава Харьковской ОВА (ОДА) Олег Синегубов и городской глава Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Терехова: "Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города. Информации о погибших или раненых нет".

Детали: По данным Синегубова, этой ночью враг нанес интенсивные ракетные удары по Харькову и области. Около 3 часов ночи Штаб обороны зафиксировал пуск более 10 ракет из российского Белгорода (СМИ сообщали о 12 взрывах).

В Харькове ракеты ударили по Слободскому району, повреждено здание предприятия. Без пострадавших.

Предварительно: несколько ракет попали в Мерефе. Поврежден объект инфраструктуры и промышленное здание.

Прилет еще 1 ракеты зафиксировали в Чугуеве. Детали еще выясняют правоохранители.

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Остальные российские ракеты до целей не добрались.

По данным Синегубова, в целом за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали артиллерийские обстрелы Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализировали 3 гражданских: в Богодуховском – женщину 83 лет, в Изюмском – 29-летнего мужчину. Женщина 48 лет получила ранения в Чугуевском районе.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, промышленные объекты, объекты инфраструктуры. В Золочеве повреждено помещение учебного заведения.

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия, враг использует реактивную и ствольную артиллерию, танки, авиацию.

Российские военные пытались наступать в направлении Тихоцкое-Долина, но отступили под огнем украинских защитников с потерями.

УП, дополнено от 07:19
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Темы: ХарьковХарьковская областьвойнаРосcия
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