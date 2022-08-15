Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Польщі вшанував пам'ять загиблих військових УНР

"Європейська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 07:43
фото: twitter ЄП

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять військових Української народної республіки на цвинтарі у Варшаві.

Про це повідомила у Twitter канцелярія польського президента, пише "Європейська правда".

"Президент Анджей Дуда на православному цвинтарі у Варшаві вшанував вояків УНР, які у 1920 році воювали разом із вояками Війська Польського проти більшовиків", - йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому відео можна побачити, як Дуда поклав вінок до пам'ятника загиблим і став на коліно, вшановуючи їхню пам'ять.

У Польщі 15 серпня щороку відзначають День Війська Польського. Він присвячений пам'яті переможної наступальної операції під час Варшавської битви у 1920 році, яка відбулася у польсько-більшовицьку війну.

День Війська Польського збігається із церковним святом – Вознесіння Марії Божої. Тому цього дня у польських костелах проводять богослужіння на згадку про загиблих військових. На цвинтарях відбуваються вшанування пам'яті загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше  Дуда заявив, що зараз Україна захищає і його країну, і Німеччину, а Росія становить загрозу для всієї Європи.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Польщаісторія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Латвія передала Україні вертольоти Мі-17 і Мі-2

оновлено в 15:24, фотоОкупанти вдарили по Харкову: влучили в багатоповерхівку, загинула людина

Рада схвалила закон про "митний безвіз"

Суд в Гаазі призначив дату винесення вироку у справі MH17

Рада обрала двох членів ВРП, серед них – адвокат Автомайдану Маселко

Усі новини...
Польща
Польща залучила військових до розчистки річки Одер, де масово гине риба
Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз
Міністр оборони Польщі: ми не послабили свою обороноздатність, допомагаючи Україні
Останні новини
19:52
Подумайте про дисидентів: Шольц не підтримує заборону видачі туристичних віз росіянам
19:40
Кількість підписників Disney перевищила 220 мільйонів
19:23
Зеленський створив раду з питань деокупації Криму
19:20
Китай оголосив нові військові навчання довкола Тайваню після прибуття делегації Конгресу США
19:14
Ринок нерухомості порівняно з 2021 роком впав у 8 разів – дослідження
19:11
Остання можливість скласти тест: завершується реєстрація на спеціальну сесію НМТ
19:09
Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
18:59
На Харківщині і ще в кількох місцях ворог хотів прорватися, але марно - зведення Генштабу
18:30
Латвія передала Україні вертольоти Мі-17 і Мі-2
18:23
Окупанти захопили ще одне держпідприємство в Енергодарі
Усі новини...