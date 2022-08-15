Президент Польщі вшанував пам'ять загиблих військових УНР

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять військових Української народної республіки на цвинтарі у Варшаві.

Про це повідомила у Twitter канцелярія польського президента, пише "Європейська правда".

"Президент Анджей Дуда на православному цвинтарі у Варшаві вшанував вояків УНР, які у 1920 році воювали разом із вояками Війська Польського проти більшовиків", - йдеться у повідомленні.

Prezydent @AndrzejDuda, na cmentarzu prawosławnym w Warszawie, oddał hołd żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy w 1920 r. ramię w ramię z żołnierzami Wojska Polskiego walczyli przeciwko bolszewikom. pic.twitter.com/SEZbyxL31e August 14, 2022

На оприлюдненому відео можна побачити, як Дуда поклав вінок до пам'ятника загиблим і став на коліно, вшановуючи їхню пам'ять.

У Польщі 15 серпня щороку відзначають День Війська Польського. Він присвячений пам'яті переможної наступальної операції під час Варшавської битви у 1920 році, яка відбулася у польсько-більшовицьку війну.

День Війська Польського збігається із церковним святом – Вознесіння Марії Божої. Тому цього дня у польських костелах проводять богослужіння на згадку про загиблих військових. На цвинтарях відбуваються вшанування пам'яті загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Дуда заявив, що зараз Україна захищає і його країну, і Німеччину, а Росія становить загрозу для всієї Європи.