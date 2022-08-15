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Президент Польши почтил память погибших военных УНР

"Европейская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 07:43
фото: twitter ЕП

Президент Польши Анджей Дуда почтил память военных Украинской народной республики на кладбище в Варшаве.

Об этом сообщила в Twitter канцелярия польского президента, пишет "Европейская правда".

"Президент Анджей Дуда на православном кладбище в Варшаве почтил воинов УНР, которые в 1920 году воевали вместе с воинами Войска Польского против большевиков", - говорится в сообщении.

На обнародованном видео можно увидеть, как Дуда положил венок к памятнику погибшим и встал на колено, чествуя их память.

В Польше 15 августа ежегодно отмечают День Польского Войска. Он посвящен памяти победной наступательной операции во время Варшавской битвы в 1920 году, состоявшейся в польско-большевистской войне.

День Войска Польского совпадает с церковным праздником – Вознесение Марии Божьей. Поэтому в этот день в польских костёлах проводят богослужения в память о погибших военных. На кладбищах проходят память погибших.

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Напомним, Дуда заявил, что сейчас Украина защищает и его страну, и Германию, а Россия представляет угрозу всей Европе.

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Темы: Польшаистория
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