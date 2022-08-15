ЗСУ ліквідували розвідгрупу росіян та відбили 8 атак на Луганщині – ОВА
Понеділок, 15 серпня 2022, 08:47
Збройні сили 14 серпня ліквідували розвідгрупу росіян та відбили вісім атак, повідомив очільник Луганської області Сергій Гайдай.
Джерело: Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "На лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – із повітря обстріляні три населених пункти.
Також випущено сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи.
Крім того, окупанти все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ.
Однак, 14 серпня вісім ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили".