ЗСУ ліквідували розвідгрупу росіян та відбили 8 атак на Луганщині – ОВА

Збройні сили 14 серпня ліквідували розвідгрупу росіян та відбили вісім атак, повідомив очільник Луганської області Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "На лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – із повітря обстріляні три населених пункти.

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Також випущено сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи.

Крім того, окупанти все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ.

Однак, 14 серпня вісім ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили".