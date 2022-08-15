ВСУ ликвидировали разведгруппу россиян и отбили 8 атак в Луганской области - ОВА

Вооруженные силы 14 августа ликвидировали разведгруппу россиян и отразили 8 атак, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "На линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны три населенных пункта.

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Также выпущено семь ракет. Ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть из минометов. Совершены четыре танковых наступления.

Кроме того, оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ.

Однако 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили".