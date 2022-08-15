ЗСУ збили російську ракету над Дніпропетровщиною – ОВА

Збройні сили над Дніпропетровською областю збили ракету X-59, але є прильоти й пошкодження.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Одну російську ракету X-59 наші військові цієї ночі над областю збили.

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У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнувань склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає.

По Синельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300. Зруйнований об’єкт соціальної інфраструктури".

Деталі: Також Резніченко розповів, що ще 20 реактивних снарядів поцілили у Марганецьку громаду – без руйнувань і постраждалих.

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